Ночь на Евромайдане: 5-метровая баррикада и кукла для Русланы

Двадцать вторая ночь на Евромайдане в Киеве прошла мирно и весело, но люди в любой момент готовы отразить штурм.

После попытки разгона акции прошлой ночью активисты весь день восстанавливали разрушенные "Беркутом" укрепления, а к часу ночи на улице Институтской выросла баррикада высотой в 5 метров, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

В то же время, милиции и военнослужащих внутренних войск МВД, за исключением выставленных ранее кордонов у государственных админзданий, не было.

"По состоянию на сейчас на расстоянии двух кварталов от Майдана милиции не обнаружено", - сообщили со сцены.

В остальном Майдан жил обычной жизнью. Со сцены звучала музыка и последние сообщения о реакции мирового сообщества на события в Украине.

В частности, обеспокоенность по поводу последних политических событий на украинском Евромайдане выразила глава МИД Австралии Джули Бишоп. "Призываем украинскую власть проявить максимальную сдержанность, обеспечить международные обязательства Украины по обеспечению свободы собраний и высказываний и прислушиваться к голосам и надеждам украинского народа", – говорится в сообщении австралийского ведомства.

А Европарламент направит срочную делегацию в Киев. По словам председателя фракции Зеленых Ребекки Хармс, ехать в Украину нужно как можно быстрее, "возможно, уже в эти выходные".

Всю ночь со сцены Майдана сообщали, что в Киев группами съезжаются новые протестующие. Преимущественно с Западной Украины. А в три часа ночи Руслана объявила, что 40 крепких парней из Кривого Рога приехали сегодня специально для того, чтобы пополнить охрану Евромайдана.

Руслане на Майдане подарили куклу. И вообще сегодняшняя ночь для митингующих в центре Киева прошла мирно и весело.

Всю ночь людей развлекали Сашко Положинский и группа "Тартак", а под утро Руслане подарили куклу.

Напомним, участники Евромайдана заявили, что готовы протестовать минимум до 17 декабря – дня заседания украино-российской комиссии в Москве, на котором встретятся президенты Виктор Янукович и Владимир Путин.