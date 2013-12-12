На Майдане Независимости стоят 5 тысяч пикетчиков, а возле Рады – 200 "титушек"

МВД просят митингующих быть бдительными и не поддаваться на провокации.
В четверг, 12 декабря, утром в Киеве на Майдане Независимости, где проходит акция сторонников евроинтеграции, находятся около 5 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В милиции рассказали, что грубых нарушений общественного порядка в ночь с 11 на 12 декабря зафиксировано не было. Ситуация в Киеве и стране в целом также остается спокойной.
Также сообщается, что более 200 человек находятся и в Мариинском парке возле Верховной Рады.
В МВД в очередной раз призвали митингующих быть бдительными и ни в коем случае не поддаваться на провокации.
Ранее "Главред" сообщал, что глава МВД Виталий Захарченко обратился к гражданам и успокоил их, что милиция не будет разгонять Евромайдан. Однако, по словам министра, нельзя игнорировать права и законные интересы других граждан. Нормальное функционирование столицы не должно нарушаться.
Фото: Facebook Александра Аронца