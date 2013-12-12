На Майдане Независимости стоят 5 тысяч пикетчиков, а возле Рады – 200 "титушек"

В четверг, 12 декабря, утром в Киеве на Майдане Независимости, где проходит акция сторонников евроинтеграции, находятся около 5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В милиции рассказали, что грубых нарушений общественного порядка в ночь с 11 на 12 декабря зафиксировано не было. Ситуация в Киеве и стране в целом также остается спокойной.

Также сообщается, что более 200 человек находятся и в Мариинском парке возле Верховной Рады.

В МВД в очередной раз призвали митингующих быть бдительными и ни в коем случае не поддаваться на провокации.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МВД Виталий Захарченко обратился к гражданам и успокоил их, что милиция не будет разгонять Евромайдан. Однако, по словам министра, нельзя игнорировать права и законные интересы других граждан. Нормальное функционирование столицы не должно нарушаться.

Фото: Facebook Александра Аронца