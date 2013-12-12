Пентагон просит Минобороны Украины не разгонять Евромайдан

Глава Пентагона Чак Хейгел позвонил министру обороны Павлу Лебедеву и призвал его не использовать армию против демонстрантов, митингующих на Евромайдане.

Об этом со ссылкой на американское оборонное ведомство сообщает РИА Новости.

"Хейгел предостерег Лебедева от применения вооруженных сил против гражданского населения в любой форме", — говорится в сообщении.

По данным Пентагона, украинский министр заверил, что власти страны не намерены это делать, и пообещал передать слова Хейгела непосредственно Президенту Виктору Януковичу.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович пообещал оппозиции, что разгона мирных акций не будет и предложил оппозиции встретиться для делового диалога.

Также напомним, что глава МВД Виталий Захарченко обратился к гражданам и успокоил их, что милиция не будет разгонять Евромайдан. Однако, по словам министра, нельзя игнорировать права и законные интересы других граждан. Нормальное функционирование столицы не должно нарушаться.