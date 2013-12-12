Россия хочет, чтобы Евромайдан быстрее закончился, но готова к переговорам в любом формате

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия готова вести переговоры о таможенных взаимоотношениях с Украиной в любом формате, в том числе с участием Евросоюза, но предостерег от принятия решений под влиянием уличных протестов.

Об этом он рассказал в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

"Мы, как мне представляется, значительно гибче, чем Европа. Мы готовы вести переговоры в различных форматах. Самое главное — чтобы добиться реального результата. Мы за результат, а не за формат. Поэтому какой формат будет удобен нашим партнерам, в таком мы и будем работать", — сказал Шувалов.

"Насколько я понимаю, мы все заинтересованы в том, чтобы события в Украине были как можно мягче завершены. Никто не хочет никакой эскалации", — уточнил первый вице-премьер.

По словам Шувалова, все заинтересованы в обсуждении сути дела — как Украина будет дальше развивать свою экономику, в каких партнерствах, какую интеграцию и с кем будет осуществлять.

"Только все это нужно делать в спокойном состоянии. Это под влиянием настроений улицы или под жестким влиянием оппонентов сделать невозможно. Это определение судьбы страны, и это нужно сделать, взвесив все "за" и "против", — считает Шувалов.

Напомним, что после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, в стране начались массовые акции сторонников евроинтеграции - Евромайдан, в которых принимают участие до миллиона человек.

Ранее "Главред" сообщал, что первый президент Леонид Кравчук рассказал после встречи с Президентом Виктором Януковичем рассказал, что переговоры Украины с Евросоюзом будут двусторонними, а Россию будут привлекать лишь в случаях переговоров по ряду товарных групп.