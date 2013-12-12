У регионалов признали, что из фракции "побегут люди" – СМИ

Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что из партии "побегут отдельные люди", но настаивает, что это явление не будет массовым.

В то же время Инна Богословская утверждает, что уже на следующей неделе Ефремов получит пачку заявлений о выходе регионалов из фрации, сообщают Вести.

В этом контексте Ефремов подчеркивает, что Рада, скорее всего, станет основной целью оппозиции. Последняя рассчитывает блокировать ее деятельность, пока ее не распустят, либо пока там не появится новое большинство.

В то же время Инна Богословская, которая недавно рассталась с регионалами, рассказала изданию, что уже в начале следующей недели Ефремов может получить стопку заявлений о выходе из партии власти.

Как ранее писал "Главред", после срыва подписания Соглашения об ассоциации Украина–ЕС и событий на Евромайдане в Киеве, из фрации ПР в Раде уже вышли Инна Богословская, Давид Жвания, и Николай Рудьковский.