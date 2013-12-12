МИД Польши: каждая ночь для Евромайдана может стать решающей

Глава польского МИДа Радослав Сикорский считает, что власти Украины должны как можно быстрее пойти на диалог с обществом, иначе стране грозит серьезный финансовый кризис.

Об этом заявил в эфире TVP Info, сообщает "Украинская правда".

"Каждая ночь может стать решающей, потому что в каждую ночь можно сделать ошибку. То же, что Президент Янукович декларирует, что будет настоящий круглый стол - с оппозицией, а не только со своими сторонниками - если бы это произошло, то было бы движением в правильном направлении", - заявил Сикорский.

"Украина должна поторопиться, потому что тают валютные резервы и ей грозит серьезный финансовый кризис. Не знаю, играет ли на этот раз время в пользу Януковича", - пояснил польский дипломат. По его оценкам, в Украине счет идет на недели.

Сикорский думает, что Януковичу не обязательно надо "поддаваться" Майдану, потому что он еще может сделать то, чего хочет общество.

"А оно хочет реформ, борьбы с коррупцией, Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Европа готова Украине помочь осуществить те реформы, благодаря которым разблокируются многомиллиардные кредиты МВФ", - заявил Сикорски.

По его мнению, говорить о санкциях против украинской власти пока "преждевременно".

"Пока не были сделаны необратимые шаги. В рукаве мы должны держать припасы для возможной эскалации. Однако, у Украины еще есть дорога поворота на путь реформ к Европе", - пояснил глава МИД.

Ранее "Главред" сообщал, что МВФ пообещал Украине 15 млрд долл. кредита в обмен на реформы, которые должны быть проведены сфере ценообразования на энергоносители и валютной сфере.