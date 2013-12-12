Путин хочет, чтобы Украина решила политические проблемы

В четверг, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин считает, что политические силы Украины смогут договориться и решить накопившиеся проблемы в стране.

Об этом он сказал, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию России, сообщает УНИАН.

"Я очень рассчитываю, что всем политическим силам страны в интересах украинского народа удастся договориться и решить все накопившиеся проблемы", - сказал Путин.

Ранее "Главред" сообщал, что после отказа украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, по Украине прокатилась волна массовых выступлений сторонников евроинтеграции, в которых принимали участие до миллиона человек.

Также напомним, что политолог Алексей Гарань считает: в штурме Евромайдана в ночь на 11 декабря и разгоне акции протеста в центре Киева 30 ноября можно увидеть сценарий, выгодный Путину.

Фото: kremlin.ru