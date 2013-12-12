Путин снова зовет Украину в Таможенный союз: там равноправие

Россия готова работать на экспертном уровне с Украиной по вопросам сотрудничества с Таможенным союзом, но не намерена навязывать свои взгляды другим странам.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию России, сообщает УНИАН.

"Мы ничего никому не навязываем, но если у наших друзей есть желание совместной работы, мы готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне. Наш интеграционный проект основан на равноправии, на реальных экономических интересах. Будем последовательно продвигать евразийский процесс, не противопоставляя его другим интеграционным проектам, в том числе, разумеется, и такому зрелому интеграционному проекту, как европейский, будем исходить из нашей взаимодополняемости и, конечно, будем продолжать работу с нашими европейскими друзьями по подготовке нового базового соглашения", – сказал он.

В этой связи российский президент напомнил, что с мая этого года, Украина заявила о желании присутствовать в Таможенном союзе в качестве наблюдателя, участвовать в дискуссиях, была заинтересована присоединиться к отдельным соглашениям Таможенного союза.

Как ранее писал "Главред", первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов сегодня признал, что Россия действовала жестко в переговорах с Украиной по таможенным вопросам, но в правовых рамках. Вице-премьер настаивает, что Россия имеет право на введение защитных мер и единого таможенного тарифа согласно соглашению о зоне свободной торговли с СНГ.

В то же время, Шувалов заявил, что Москва готова вести переговоры о таможенных взаимоотношениях с Украиной в любом формате, в том числе с участием Евросоюза, но предостерегает от принятия решений под влиянием уличных протестов.