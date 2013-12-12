Регионалы подтвердили организацию нового анти-Майдана в Киеве

Партия регионов приняла решение о всяческом содействии и поддержке анти-Майдана.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп-регионал Андрей Пинчук.

"Я как народный депутат и мои коллеги по фракции получаем множество писем и обращений, в которых люди обеспокоены происходящим в стране и выражают свое желание принять участие в бессрочной акции-митинге в поддержку курса Президента, чтобы сохранить гражданский мир и согласие в Украине", - рассказал регионал.

По его словам, многочисленные обращения от местных парторганизаций, партийных активистов поступают в стабилизационные штабы, которые работают во всех городах Украины, областные партийные организации, центральный аппарат партии об оказании содействия для участия в бессрочной акции-митинге.

"Народные депутаты, члены парламентской фракции Партии регионов приняли решение поддержать эту инициативу и оказывать всяческое содействие активному участию партийцев и наших сторонников в митинге, который вот уже несколько дней проходит в Мариинском парке столицы", - написал Пинчук в соцсети.

Ранее "Главред" сообщал, что стало известно о подготовке грандиозного анти-Майдана в Киеве, на который регионал планируют привезти 200 тысяч человек – в основном военнослужащих Вооруженных сил Украины и проплаченных "титушек".