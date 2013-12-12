Евромайдан снял осаду Генпрокуратуры

Около 3 тысяч активистов Евромайдана в Киеве, которые с 4 декабря пикетировали Генеральную прокуратуру Украины, выстроились в колонну и отправились на Майдан Независимости, где продолжается акция гражданского протеста.

Перед уходом они спели Государственный Гимн Украины и в очередной раз призвали прекратить преследования активистов Евромайдана, сообщает УНИАН.

Как ранее писал "Главред", с 4 декабря активисты Евромайдана начали пикетирование МВД и ГПУ в знак протеста против осуждения на два месяца 13 активистов защитников евроинтеграции Украины, а также с требованиями наказать виновных в разгоне акции 30 ноября в Киеве.

6 и 9 декабря участники пикета провели лежачую забастовку на ступеньках здания ГПУ: сотрудникам прокуратуры приходилось переступать через людей, лежавших на карематах.

8 декабря Окружной административный суд Киева запретил пикетировать Генеральную прокуратуру в период до 7 января 2014 года. 9 декабря столичная милиция начала досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность работников Генеральной прокуратуры со стороны отдельных участников массовых мероприятий.