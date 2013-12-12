Социолог назвал вариант выхода Украины из кризиса

Директор компании Research and Branding Group Евгений Копатько считает, что диалог между властью, общественностью и оппозицией является единственным приемлемым выходом из политического кризиса в стране.

Об этом он заявил в эфире ТРК "Киев", сообщает УНИАН.

"В таком положении, в котором мы находимся сейчас, мы никому не интересны — ни Евросоюзу, ни России. Пока мы не стабилизируем ситуацию в стране, пока не договоримся, нам будет очень трудно что-либо сделать во внешнем мире, тем более, что мы всегда будем объектом внешнего воздействия", — сказал Копатько.

Политолог считает, что призыв Виктора Януковича к диалогу должен быть услышан всеми сторонами, а круглый стол между всеми участниками конфликта, предложенный Леонидом Кравчуком, может стать хорошей площадкой для вывода страны из патовой ситуации.

"Нельзя непродуманными заявлениями отрезать обществу пути к консолидации. Это относится и к власти, и к оппозиции. Все видят, что даже внутри Майдана нет единства — взять хотя бы заявления Кличко и захват Киевсовета. Там разные люди, с разными взглядами. Но все должны понимать, что в стране есть очень серьезные проблемы, и эти проблемы нужно решать совместно. К участию в круглом столе нужно обязательно привлечь представителей Майдана, которые не связаны с политическими партиями. Прямо взять и посадить их перед камерами, чтобы они рассказали о своей позиции политикам — под прямой эфир, все зафиксировать, чтобы потом не говорили, что, мол, это не мы, мы такого не делали и не предлагали. На Майдане много очень грамотных, вменяемых людей, способных предложить обществу хорошие идеи. Нужен диалог, диалог и еще раз диалог", — предлагает эксперт.

Копатько также напомнил о том, что в стране есть немало людей, исповедующих идеи, отличные от тех, которые предлагает Майдан.

"Люди на западе страны проявляют в настоящий момент большую политическую активность, чем жители востока. Я не говорю, что эти люди хуже или лучше, просто благодаря общественной активности они более заметны. Но ведь разные мнения никуда не делись!" — резюмировал Евгений Копатько.