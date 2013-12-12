Донецкие постовые едут в Киев сменить "уставший" спецназ, опубликованы фото

Из Донецка в Киев 12 декабря выехали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), чтобы сменить коллег, охраняющих общественный порядок на Евромайдане в столице.

Об этом заявил начальник ОСО ГУ МВД Украины в Донецкой области Игорь Демин, сообщает 62.ua.

"Это обычная замена личного состава. Те, которые несли службу в Киеве сейчас возвращаются в Донецк для отдыха, а эти едут для их замены в Киев", – заверил начальник ОСО.

По данным издания, сегодня утром в Донецке улица Постышева от Садового проспекта до проспекта 25 летия РККА была заставлена автобусами, в которые грузилась милиция со щитами, шлемами и дубинками.

При этом Демин акцентировал внимание на том, что это сотрудники патрульно-постовой службы, а не бойцы спецподразделений.

Напомним, донецкий "Беркут" участвовал в кровавом разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Как ранее писал "Главред", в Киев массово везут силовиков из регионов. В частности, утром 12 декабря стало известно, что в Киев перебрасывают сотрудников ППС из Ровно. При этом бойцам не объясняют, на какое время их отправляют в Киев и какие приказы им придется выполнять. Некоторые милиционеры не на камеру признались – на революцию их заставляют ехать. Руководство сказало – кто не едет, пишет рапорт на увольнение.

Фото: 62.ua.