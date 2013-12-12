Генпрокуратура вызвала оппозиционера Шевченко на допрос

Нардеп от ВО "Батькивщина" Андрей Шевченко получил вызов в Генпрокуратуру по делу о разгоне Евромайдана 30 ноября.

Об этом нардеп написал в своем микроблоге в Twitter, сопроводив сообщение фотографией повестки о вызове.

Он должен явиться в главное следственное управление ГПУ на Борисоглебской в пятницу, 13-го декабря.

9 декабря был допрошен нардеп "от "Батькивщины" Анатолий Гриценко, а оппозиционер Арсен Аваков проигнорировал вызов ГПУ.

А после допроса 10 декабря в Генпрокуратуре Арсений Яценюк предположил: впоследствии его статус могут изменить со свидетеля по делу о штурме на Банковой на подозреваемого по другому делу.

Ранее "Главред" сообщал: по данным нардепа от "Батькивщины" Геннадия Москаля, власти хотят арестовать 11 оппозиционных нардепов. По его словом, речь идет об Арсении Яценюке, Александре Турчинове, Олеге Тягнибоке, Игоре Мирошниченко и других. Однако в Раде, которая должна дать свое согласие на их арест, пока нет необходимых 226-ти голосов.

Фото: Twitter Андрея Шевченко