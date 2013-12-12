Квасьневский назвал ошибкой отказ оппозиции от переговоров

Спецпредставитель Европейского парламента Александр Квасьневский призывает оппозицию принять предложение Президента Виктора Януковича и сесть с ним за стол переговоров и не советует торопиться с введением санкций против украинских властей.

Об этом евродипломат сказал в эфире телеканала TVN24, сообщает УНИАН.

"Санкции – это оружие одноразового использования, и очень сильное. Нужно иметь его в рукаве, украинская власть должна знать, что такая возможность существует. Но это оружие окончательное", – подчеркнул он.

В то же время, экс-президент Польши назвал ошибкой украинской оппозиции отказ вести переговоры с Януковичем после очередной попытки силовиков штурмовать Майдан Незалежности в ночь на 11 декабря.

Квасьневский напомнил, что, несмотря на последние события в Украине, Янукович остается демократически избранным Президентом.

"Ситуация изменилась, но не настолько, чтобы с кем-нибудь договариваться о досрочных выборах", – отметил он.

Квасневский также заметил, что Януковичу присуща своеобразная "раздвоенность, когда сегодня он хочет привести Украину в Европе, а на следующий день – в Россию".

Как ранее писал "Главред", 11 декабря Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

"Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти дорогой противостояния и ультиматумов", - говорится в заявлении. Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не применит силы против мирных собраний.

В ответ лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк отметил, что Евромайдан должен дать оппозиции мандат на проведение переговоров с властью.