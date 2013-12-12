Евромайдан: первые итоги

Сегодня уже понятно, что Украина переживает самый глубокий политический кризис за годы независимости. Власть и оппозиция за время протестов на Евромайдане вошли в состояние клинча, гражданское общество на этом фоне пытается создать собственные структуры, а граждане пытаются формулировать новые надежды.



Хотя кризис продолжается, первые выводы из него необходимо делать уже сегодня. Его дальнейшее раскручивание в условиях показательной глухоты и слепоты власти в отношении требований Евромайдана и неспособности лидеров оппозиционных фракций сформулировать для своих нынешних сторонников повестку дня может представлять серьезную угрозу для суверенитета и территориальной целостности Украины.



Власть. Ключевая проблема команды Виктора Януковича – отсутствие эффективной коммуникации с обществом. Напомню, что первый, еще ноябрьский, Евромайдан был вызван реакцией на остановку подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Работавшая на формирование уверенности в необратимости нашего продвижения в Европу государственная информационная машина не сумела оперативно проинформировать сограждан о причинах этого шага. Да и на протяжении последних трех недель власть не демонстрировала ни гибкости, ни способности оперативно реагировать на вызовы не силовыми методами. В ее структуре работает принцип круговой поруки, поэтому требование оппозиции наказать зарвавшихся "беркутовцев" пропускается мимо ушей.



Есть и еще один нюанс – нынешняя система власти представляет собой подразделение Партии регионов, оказавшейся на государственной службе. Поэтому в стремлении "регионалов" обеспечить светлое политическое будущее и безоблачное настоящее своего почетного председателя Виктора Януковича нет ничего удивительного. Правда, порой эти благие намерения приобретают причудливые формы, которые сложно списать на эксцесс исполнителя. Не стоит забывать, что у Виктора Федоровича своя история отношений с Майданом, и ожидать от него взвешенной объективности не приходится. Наверное, поэтому со стороны кажется, что в протянутой властью для переговоров руке зажата милицейская дубинка.



Лидеры парламентской оппозиции сегодня предпочитают тактику экипажа пожарной машины, у которого немало добровольных помощников. Вот только организоваться для осуществления эффективного давления на власть получается плохо. Отсутствие единого лидера-символа и подозрительность оппозиционных вождей в отношении друг друга не позволяет протестным акциям стать более осмысленными. При этом власть имеет преимущество во времени, позволяя своим оппонентам делать первый ход, а собственную реакцию выстраивая уже на его основании. Существование Евромайдана в центре Киева – большое и серьезное достижение, но не Кличко, Тягнибока и Яценюка, а обычных граждан, которые вышли высказать свое отношение к происходящему в стране.



В сложившейся ситуации оппозиционерам (назовем их официальными) может помочь только отказ от всепоглощающего стремления "стать Драконом, убив Дракона". Иначе говоря – инициативы, направленные на ограничение президентских полномочий. В 2004 году этот инструмент активно использовала власть, но сегодня он мог бы стать знаменем оппозиции. Кроме того, противникам Януковича пока никак не удается нащупать больную мозоль правящей команды. Им стоит наладить отношения с представителями гражданского общества и не отказываться от поисков путей достижения компромисса.



Гражданское общество. Возможно, это будет преувеличением, но последние три недели для становления гражданского самосознания украинцев сделали больше, чем несколько предыдущих лет. Наши сограждане ощутили в себе силы высказать собственную позицию власти, при этом не демонстрируя слепой веры в вождистские способности оппозиции. В этой ситуации гражданское общество, его ячейки, уже способны претендовать на роль полноправных участников переговорного процесса по разрешению кризиса.



Своего веского слова в сложившейся ситуации не сказали украинские олигархи, хотя принадлежащие им телеканалы освещают ситуацию на Майдане объективно. Генералы украинского бизнеса могут понести серьезные потери из-за политической нестабильности в стране, и я не стал бы недооценивать степени их влияния на президента и его оппонентов. Впрочем, и самим им стоило бы обозначить свой внешнеполитический выбор и отношение к перспективам разрешения внутриполитического кризиса.



Украина оказалась в непростой ситуации, близкой к критической. Руководство страны разочаровало Запад, но не смогло максимально эффективно очаровать Владимира Путина.

Россия остается объективно заинтересованной в дестабилизации ситуации в Украине стороной. Наша страна в случае резких внешнеполитических движений может столкнуться с угрозой суверенитету и территориальной целостности, а многие властные институты и сегодня не могут похвастаться доверием сограждан. Свое веское слово скажет и экономическая ситуация вкупе с приближающимися новогодними праздниками. Те, кто называет себя "национальной элитой", должны буквально в ближайшее время пройти переаттестацию и подтвердить право определять курс страны.