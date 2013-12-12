Тимошенко опять срывают свидание с дочерью

К заключенной экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая в настоящее время находится в харьковской ЦКБ №5, снова не пускают защитников.

По информации пресс-службы "Батькивщины", дочь экс-премьера Евгения 12 декабря не может попасть на свидание с матерью.

"Уже более часа к лидеру оппозиции Юлии Тимошенко без объяснения причин не допускают ее дочь Евгению", – сообщают в партии.

Напомним, 25 ноября Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против срыва подписания Соглашения об ассоциации Украина–ЕС. 6 декабря стало известно, что после 11 суток голодовки она начала принимать пищу по просьбе активистов Евромайдана в Киеве.

Как ранее писал "Главред", после попытки властей в ночь на 11 декабря разогнать Евромайдан, Тимошенко призвала активистов отказаться от любых переговоров с властью. В то же время, она призвала мировое сообщество остановить авторитарный режим санкциями, иначе в Украине построят кладбище свободы.