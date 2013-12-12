Милиция выломала дверь и провела обыск у Корчинского

В квартире лидера "Братства" Дмитрия Корчинского 11 декабря милиция провела обыск на основании решения суда в рамках уголовного дела по расследованию массовых беспорядков на ул. Банковой в Киеве 1 декабря.

Об этом адвокат Корчинского Ярослав Толкачев сообщил сегодня га страничке "Братства" в Facebook.

"Вчера на квартире Дмитрия Корчинского целый день шел обыск. Милиционеры выбили дверь. Адвокаты допущены не были", – сообщил юрист.

"В квартире в то время находилась племянница Корчинского, ее семимесячный ребенок и кот", – уточнил он.

Во время обыска, самого Корчинского в квартире не было.

Как ранее писал "Главред", 5 декабря Дмитрия Корчинского объявили в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков на Банковой 1 декабря.

Об этом заявил зампрокурора Киева Сергей Софиев, который также сообщил, что следователи подозревают Корчинского в причастности к организации штурма.

"Уже вынесено подозрение о том, что он также причастен к этим событиям. Принимаются меры для его задержания и проведения следственных действий", – сказал Софиев.

Отвечая на вопрос о том, по какой статье Корчинскому предъявлено подозрение, зампрокурора ответил, что это статья 294 Уголовного Кодекса "организация массовых беспорядков".