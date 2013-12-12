Европарламент принял резолюцию по Украине и потребовал освободить активистов Майдана

В четверг, 12 декабря, Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой высказался за как можно скорейше подписание Соглашения об ассоциации с Украиной.

Европейский парламент призывает к немедленной работе посреднической миссии ЕС на "самом высоком политическом уровне" для оказания помощи в поиске политического решения кризисной ситуации в Украине, сообщает "Интерфакс-Украина".

Речь об этом идет в резолюции Европейского парламента "О результатах Вильнюсского саммита и будущем Восточного партнерства, в частности, в отношении Украины", которая была проголосована в четверг в Страсбурге в ходе пленарного заседания ЕП.

"(ЕП) призывает немедленному началу новой полноценной посреднической миссии ЕС на самом высоком политическом уровне, чтобы достичь и помочь в проведении круглого стола между правительством, демократической оппозицией и гражданским обществом и обеспечить мирное решение нынешнего кризиса", - говорится в резолюции.

Кроме того, Европарламент выражает полную солидарность с "демонстрантами за европейское будущее и призывает украинские власти в полной мере уважать гражданские права и фундаментальные свободы собраний и мирных акций протеста". "(ЕП) решительно осуждает использование грубой силы против мирных демонстраций и подчеркивает необходимость быстрого, эффективного и независимого расследования и наказания лиц, признанных виновными; призывает к немедленному и безусловному освобождению мирных демонстрантов, арестованных в последние дни", - говорится в резолюции.

Кроме того, тут же указывается и на международные обязательства Украины. "(ЕП) подчеркивает, что такие меры явно противоречат основополагающим принципам свободы собраний и выражения мнений и, следовательно, нарушают универсальные европейские ценности", - сказано в резолюции. В этой связи ЕП напомнил и о том, что Украина является действующим председателем в ОБСЕ и должна защищать эти ценности.

Также Европарламент выражает сожаление по поводу "жестоких событий, которые произошли в ночь на 9 декабря 2013, когда силы безопасности штурмовали офисы оппозиционных партий и независимых СМИ, и преследовали демонстрантов". "(ЕП) считает, что эти события могут привести к дальнейшей эскалации и без того напряженной ситуации", - говорится в резолюции.

В свете текущей ситуации в резолюции содержится положение "настоятельно призвать украинские власти принять участие в переговорах с протестующими, чтобы избежать эскалации насилия и дестабилизации в стране, и призвать все политические партии гарантировать проведение законной, спокойной парламентской дискуссии по экономической и политической ситуации и перспективах будущей интеграции с ЕС". "(ЕП) Напоминает, что в любом демократическом обществе могут быть проведены новые выборы, когда необходимо обновить народную законность", - заложено в резолюции указание на возможность проведения в Украине новых выборов.

В этой связи ЕП напоминает, что все еще "остаются открытыми несколько каналов для коммуникации, в том числе и миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Коса и Александра Квасьневского". "Поэтому (ЕП) повторяет, что обеспокоенности со стороны украинских властей, которыми было оправдано принятое в последнюю минуту решение о приостановлении (подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации - Ред.), должно быть было прозвучать раньше для того, чтобы дать им возможность решать этот вопрос", - дает понять свою разочарованность действиями украинских властей Европейский парламент.

"(ЕП) подчеркивает необходимость для ЕС поддержать привлечение международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития, с целью оказания финансовой помощи Украине в осуществлении реформ, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации", - говорится в резолюции.

Говоря о Восточном партнерстве в целом, в Европарламенте констатируют, что результат и общий контекст Вильнюсского саммита "подчеркивают необходимость для ЕС сформулировать более стратегическую и гибкую политику в поддержку европейского выбора своих Восточных партнеров, используя полный спектр инструментов, имеющихся в своем распоряжении, например, макроэкономической помощи, ослабления торговых режимов, проектов по повышению энергетической безопасности и экономической модернизации, и скорейшего осуществления либерализации визового режима в соответствии с европейскими ценностями и интересами".

Также в резолюции говорится о необходимости поддержать дальнейшее вовлечение гражданского общества в национальных процессах реформ; повышать межпарламентское сотрудничество с Парламентской Ассамблеей Euronest и отправить, как можно скоро, миссию Европейского парламента в Украину.

Ранее "Главред" сообщал, что в проекте резолюции также поддержана финансовая помощь Украине со стороны МВФ и ЕБРР - "в осуществлении реформ, связанных с подписанием Соглашения об ассоциации".