Регионалы рассказали, как в Киеве на них напали "500 человек с копчеными глазами"

Народные депутаты от Партии регионов Владимир Струк и Виктор Турманов пожаловались на избиение митингующими у здания Апелляционного суда в Киеве.

Об этом 11 декабря сообщил сам Струк, передает луганское издание top.lg.ua.

"Нас было трое с моими коллегами-депутатами, а их человек 500 с копчеными глазами. Я пытался установить с ними диалог, но они что-то кричали и не слушали нас. Начали нас раздевать, ударили Турманова по голове, он упал", - сказал регионал.

Также Струк заявил, что у него украли два мобильных телефона, носовой платок и очки.

"Потом луганчанин вернул мне платок и телефон, но iPad, который мне дочь подарила – украли", - пожаловался регионал.

Также Струк добавил, что в правоохранительные органы по поводу кражи он не обращался, но очень сожалеет о пропаже очков.

"Что мне сейчас, кто-то поможет и вернет? Сейчас в стране революционная ситуация. Мы побывали среди разъяренной толпы – ничего страшного нет. Я буду и дальше идти за Конституцию и закон", - отметил регионал.

Также он добавил, что ему не страшно, и он будет продолжать общаться с митингующими.

Кроме того, Струк отметил, что сегодня утром на Майдане Независимости он увидел не более тысячи человек, и добавил, что "наш поселок Юбилейный собирает больше народу на любой праздник".

Напомним, 11 декабря у Апелляционного суда в Киеве митинговали около 50 активистов "Свободы" – во время рассмотрения жалобы на избранную активистам Евромайдана меру пресечения в виде ареста на 60 дней по подозрению в хулиганских действиях в ходе штурма Банковой.

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