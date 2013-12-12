Эксперт назвал штурм Евромайдана реализацией российского сценария

Реализуемый в Украине силовой сценарий разгона акций протеста, при котором среди митингующих могут быть жертвы - это российский сценарий.

Об этом директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран рассказал на чате в "Главреде".

"Силовой сценарий в Украине, при котором среди митингующих возможны жертвы - это российский сценарий", - рассказал политолог.

По его мнению, в России прекрасно понимают, что лучше всего Президента Виктора Януковича к России привязывают не стратегические предприятия, не цена на газ, а нежелание общаться с лидером, который демонстрирует демократические подходы к политике.

Эксперт в качестве примера привел президента Леонида Кучму, изоляция которого из-за дела журналиста Георгия Гонгадзе толкнула в сторону России.

"Нужно ответить на вопрос - кому выгодно. Поэтому силовой сценарий выгоден, прежде всего, России", - резюмировал Таран.

Ранее "Главред" сообщал, что политолог Алексей Гарань заметил: в штурме Евромайдана в ночь на 11 декабря и разгоне акции протеста в центре Киева 30 ноября можно увидеть сценарий, выгодный президенту РФ Владимиру Путину.