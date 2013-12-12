Европарламент: Украину нужно защитить от давления России

Европейский парламент призвал рассмотреть возможные "контрмеры" в случае оказания Москвой экономического давления на Украину.

Соответствующие рекомендации были направлены в Еврокомиссию, передает "Интерфакс-Украина".

В части резолюции, которая касается российского давления, Европарламент заявил о "категорическом осуждении неприемлемого политического и экономического давления, в сочетании с угрозами торговых санкций, оказываемого Россией на Украину".

В этой связи Европарламент призывал "говорить с Россией единым голосом, и призывает ЕС вместе с его странами-членами разработать и внедрить политику адекватной реакции на эти инструменты и меры, используемые Россией против восточных партнеров".

При этом в резолюции указывается, что Соглашение об ассоциации является вопросом "двусторонней обеспокоенности двух сторон, и решительно отвергает любое предложение по привлечению к этому процессу третьей стороны".

Кроме того, Европарламент "призывает Комиссию рассмотреть возможные контрмеры, которые ЕС может ввести в случае нарушения Россией правил торговли ВТО для недальновидных политических целей".

"(ЕП) подчеркивает тот факт, что политический авторитет Союза таков, что он должен быть в состоянии реагировать, когда он или его страны-партнеры попадают под политическое и экономическое давление", - говорится в резолюции.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 12 декабря, на заседании Европарламента была принята резолюция по "украинскому вопросу".