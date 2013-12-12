Суд отпустил седьмого подозреваемого в штурме на Банковой

В четверг, 12 декабря, Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи задержанного и избитого "Беркутом" мирного участника митинга Александра Остащенко.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина" со ссылкой на народного депутата Павла Петренко.

Напомним, 1 декабря около полутысячи провокаторов прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств в отношении событий, связанных с захватом админзданий, с другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек.

3 декабря суд на два месяца арестовал их. Решение вынесено по ст. 294 УК (массовые беспорядки).

4 декабря родственники задержанных на пресс-конференции сообщили, что те были мирными участниками митинга, не принимали участия в организации беспорядков или провокаций, их безосновательно задержали и избили бойцы спецподразделения "Беркут".

В частности, по словам жены одного из задержанных Марины Остащенко, ее муж Александр просто наблюдал за событиями на Банковой, когда был задержан и избит "Беркутом". "Он просто поднял руки, на это ему ответили ударом дубинки", - отметила жена задержанного.

Ранее "Главред" сообщал, что были отпущены уже шесть человек, подозреваемых в штурме на Банковой.