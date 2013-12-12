Европа намекнула Януковичу на проведение новых выборов

Европейский парламент считает, что в демократическом обществе необходимо обновить народную законность, в стране могут быть проведены новые выборы.

Об этом говорится в резолюции Европарламента "О результатах саммита Вильнюсского саммита и будущем Восточного партнерства, в частности, в отношении Украины", одобренной 12 декабря. Тем самым в документе заложено указание на возможность проведения в Украине новых выборов, сообщает Интерфакс-Украина.

"[Европейский парламент] напоминает, что в любом демократическом обществе могут быть проведены новые выборы, когда необходимо обновить народную законность", – говорится в резолюции.

По данным агентства, в резолюции также содержится призыв к украинским властям "принять участие в переговорах с протестующими, чтобы избежать эскалации насилия и дестабилизации в стране".

В этом контексте Европарламент призывает "все политические партии гарантировать проведение законной, спокойной парламентской дискуссии по экономической и политической ситуации и перспективах будущей интеграции с ЕС".

Напомним, в Украине 22-й день продолжается Евромайдан – массовые акции протеста против действий власти – прежде всего, отказа подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 29 ноября и жестокого разгона мирных демонстрантов в ночь на 30 ноября.

Среди основных требований митингующих – отставка правительства и перевыборы Президента и парламента.

Как ранее писал "Главред", спецпредставитель Европарламента Александр Квасьневский призвал оппозицию принять предложение Януковича о переговорах и не советует торопиться с введением санкций против украинских властей. Он назвал ошибкой украинской оппозиции отказ вести переговоры с Януковичем после очередной попытки силовиков штурмовать Майдан Незалежности в ночь на 11 декабря.