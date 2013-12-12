Резолюция Европарламента по Украине: главные тезисы

В четверг, 12 декабря, Европарламент принял резолюцию "О результатах Вильнюсского саммита и будущем Восточного партнерства, в частности, в отношении Украины", которая была проголосована в Страсбурге в ходе пленарного заседания ЕП.

Основные пункты документа публикует ЛІГАБізнесІнформ.

Европарламент выразил поддержку митингующим "за ЕС" и осудил грубое применение силы против участников акции, а также призвал власти Украины немедленно освободить мирных демонстрантов.

В ЕП считают, что в Украине возможны досрочные выборы с целью обновить легитимность власти. Депутаты ЕП поддержали начало работы новой миссии посредников на самом высоком политическом уровне, чтобы помочь урегулировать политический кризис в Украине.

Кроме того, ЕП сожалеет о том, что Президент Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС. В то же время ЕП "подтверждает свою крепкую поддержку подписанию соглашения", когда Украина выполнит условия.

Депутаты ЕП также рекомендовали МВФ и ЕБРР выделить деньги, необходимые Украине на реформы, связанные с подписанием соглашения об ассоциации.

Также депутаты призвали руководящие институты ЕС и страны-члены как можно скорее способствовать внедрению безвизового режима для украинцев.

Кроме того, в парламенте Евросоюза заявили о недопустимости политического и экономического давления России на Украину. При этом депутаты предложили Еврокомиссии рассмотреть возможность контрмер против России в рамках ВТО.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 декабря в Европарламенте прошла дискуссия по украинскому вопросу. Депутаты ЕС почти единодушно осудили давление России на Украину (даже назвав РФ "слоном в посудной лавке", который мешает евроинтеграции Киева) и поддержали Евромайдан.

Фото: lenta-ua.net