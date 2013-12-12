Соратник Жириновского записал клип о Евромайдане: опомнитесь, братья

Депутат думы Астраханской области от ЛДПР Андрей Иванцов известный в России своей любовью к музыке, снял клип на песню, посвященную украинскому Евромайдану.

Клип появился на канале депутата в YouTube 10 декабря и уже успел набрать около 6 тысяч просмотров.

В своем произведении "Украина. Майдан" депутат с коллегой призывают украинцев "опомниться", пока не пролилась кровь.

Он призывает украинцев "не верить тому, кто зовет бунтовать", потому что "за доллары могут любого продать", но тут же успокаивает, что "братский народ не допустит беды".

"Вот уже несколько дней по каналам ТВ мы следим за событиями на Майдане, и невозможно представить, что кто-то может остаться равнодушным к тому, что творится сегодня в Украине", – прокомментировал видео сам Иванцов.

Как ранее писал "Главред", на YouTube появилась песня "Revolution Ukraine", которая претендует на звание гимна сторонников евроинтеграции Украины – Евромайдана.

Ее автор – львовский исполнитель Ростислав Хитряк под псевдо Artisto. Песня была опубликована еще накануне Дня Независимости, но с началом акции протестов из-за отказа властей подписывать соглашение об ассоциации с ЕС видео стало более популярным.

Artisto призвал в своем клипе к радикальным изменениям в Украине. "Эта песня должна объединить людей для общей цели, – отметил исполнитель. – Пусть эта песня даст надежду всем тем, кто готов вновь обрести веру в самого себя и в Украину".

Ростислав хочет мобилизовать людей к действию, чтобы мирно обеспечить права человека, побороть бедность и коррупцию.