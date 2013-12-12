На Евромайдане рассказали, как защищаются от провокаторов

Защитой Евромайдана по ночам занимаются до 1500 добровольцев, которые успокаивают провокаторов.
Охраной лагеря митингующих на Евромайдане каждой ночью занимаются до полутора тысяч добровольцев.
Об этом заявил комендант Майдана, народный депутат Андрей Парубий, передает "Украинская правда".
"Ночью находятся около 1200-1400 человек на дежурстве на Майдане", - сообщил он.
Кроме того, Парубий рассказал, что добровольцами на охрану порядка на Евромайдане записались около четырех тысяч человек.
В то же время он подчеркнул, что возле каждой из баррикад дежурит "две сотни, которые занимаются охраной метро, то есть подземных переходов, чтобы не было оттуда атаки. И две сотни находится по периметру лагеря".
По словам Парубия, задачей людей, которые дежурят по периметру Майдана, является выявление людей в состоянии алкогольного опьянения, провокаторов, агрессивно настроенных людей.
Депутат рассказал и о новом виде провокаций: по его словам, со стороны Украинского дома по ночам подвозят девушек, которые проходят в лагерь и на его территории "поднимают истерику".
"Это особенно ночью происходит. Один из их планов – создавать истерически-паническое настроение в лагере", - пояснил комендант и добавил, что охрана "нежно" убеждает девушек покинуть периметр или вызывает им "скорую".
Кроме того, Парубий заверил, что у активистов есть план по обеспечению резервного источника снабжения электроэнергией и водой в случае, если будут перебои с ними при возможном следующем штурме Майдана.
"Мы осознаем, что власть перед следующим штурмом будет пытаться решить 2 вещи – отключить электроэнергию и отключить источник водоснабжения. У нас есть планы по обеспечению резервного источника снабжения электроэнергией и водой", - сообщил он.
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