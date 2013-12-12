Оппозиция пообещала взаимную поддержку единым кандидатам на проблемных округах

Оппозиционные партии – "Батькивщина", УДАР и "Свобода" - решили поддержать единых кандидатов на двух их пяти одномандатных округов, где 15 декабря состоятся довыборы в Раду.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном оппозиционерами, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о поддержке единых кандидатов на округах 94 – в Обухове, и 223 –в Шевченковском районе Киева.

"Оппозиционные политические партии приняли решение поддержать в 94-м округе человека, который себя проявил во время организации деятельности Евромайдана - Андрея Лозового. Мы обращаемся ко всем избирателям 94-го округа с призывом поддержать его кандидатуру", - отмечается в заявлении.

Также с призывом к киевлянам поддержать оппозиционного кандидата обратились и в Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко.

"С целью консолидации оппозиционных избирателей и недопущения победы провластных кандидатов, Радикальная партия и ее лидер Олег Ляшко обращаются ко всем избирателям 223-го округа города Киева с призывом поддержать на выборах 15 декабря единого оппозиционного кандидата в этом округе – Юрия Левченко от партии "Свобода", - говорится в документе.

В заявлении оппозиция призывает прийти на выборы 15 декабря и, таким образом, проголосовать за единого кандидата в каждом округе: №94 - Андрея Лозового, №132 - Аркадия Корнацкого, №194 – Николая Булатецкого, №197 – Леонида Даценко, №223 - Юрия Левченко.

Напомним, как сообщал "Главред", всего на пять депутатских мандатов претендуют 152 кандидата.

В округе №94 (Обухов, Киевская область) - 39 кандидатов.

В округе №132 (Первомайск, Николаевская область) - 11 кандидатов.

В округе №194 (Черкассы) - 16 кандидатов.

В округе №197 (Канев, Черкасская область) - 16 кандидатов.

В округе №223 (Шевченковский район Киева) - 70 кандидатов.