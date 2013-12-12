В Луганске объявили сбор добровольцев на анти-Майдан в Киеве

Мэр Луганска Сергей Кравченко призвал горожан выразить свою принципиальную позицию относительно политических событий в стране и пригласил небезразличных к ее судьбе в ближайшие выходные поехать в Киев.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Луганского горсовета сообщает УНИАН.

Мэр считает, что жители востока страны должны высказать свою точку зрения на происходящее в стране. Он также заявил, что будет рад видеть в Луганске "представителей Евросоюза и США, которые активно участвуют в киевском Майдане, чтобы они могли услышать другую позицию украинцев".

"Сегодня политическая ситуация приобрела угрожающий характер для стабильности, развития и целостности нашего государства. Люди вышли на Майданы с требованием свержения законно избранной власти, как Президента, так и правительства. Последние недели мы наблюдаем за тем, как в самом сердце нашей страны мирные демонстрации перерастают в провокации и приводят к общественным беспорядкам. Акты жестокого вандализма, захват и разрушение административных зданий, порча имущества территориальной громады Киева, осквернение исторических мест – все это недопустимо для мирных акций протеста", - говорится в обращении мэра.

"Сегодня мы больше не можем молчать. Мы должны высказать свою точку зрения. Мы не будем устраивать забастовки и разрушать экономику страны. Предлагаем в выходные дни поехать в Киев, чтобы выразить поддержку действующей законной власти и выразить свою принципиальную позицию", - говорится в обращении мэра.

Ранее "Главред" сообщал, что регионалы намерены устроить в воскресенье, 15 декабря, в Киеве 200-тысячный анти-Майдан, на который сгонят солдат Вооруженных сил Украины и "титушек".