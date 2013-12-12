Политолог объяснил, чем Евромайдан отличается от Оранжевой революции

Евромайдан 2013 года отличается от Оранжевой революции 2004-го, в частности, тем, что сейчас люди, вышедшие на протест, намного более радикальны, чем лидеры оппозиции, и смогут эффективнее влиять на политиков, добиваясь от них реформ.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Сергей Таран. Он также отметил, что главной в нынешних протестах является не политика, а борьба за украинскую независимость.

"В отличие от Майдана 2004 года, митингующие (сейчас - ред.) гораздо более радикальны, чем лидеры оппозиции. Поэтому давление как на власть, так и на оппозицию со стороны граждан - мощный фактор того, что оппозиция после смены власти будет заниматься реформами", - отметил эксперт.

"Сейчас речь не идет о борьбе власти и оппозиции. Речь идет о борьбе за независимость страны и цивилизационном выборе. Поэтому нужно поддерживать любых политиков, которые являются союзниками в этой борьбе", - добавил Таран.

Напомним, сейчас в Киеве продолжаются массовые протесты на Евромайдане. В ночь на 11 декабря был предпринят штурм протестующих силовиками, однако успехом он не увенчался.