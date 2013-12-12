Активист рассказал, сколько может простоять Евромайдан

Евромайдан в Киеве может простоять, как минимум, еще несколько недель, и сейчас сложно сказать, когда закончатся акции.

Об этом на чате в "Главреде" сказал активист Евромайдана, известный историк Владимир Вьятрович.

"Наша задача - чтобы Майдан стоял как можно дольше. Потому что Майдан является инструментом давления на нынешнюю власть, мировую общественность, которая должна вмешаться в события в Украине, а также на современную украинскую оппозицию, которая, садясь за стол переговоров с властью, должна понимать, что ее позиция контролируется Майданом", - уверен он.

Комментируя заявления о том, что Майдан простоит минимум до 17 декабря, дня встречи Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве, Вьятрович спрогнозировал, что акции протеста могут продлиться и после этой даты.

"Будут ли события 17 декабря, когда анонсировано подписание чего-то с Россией, Рубиконом, после которого Майдан может распуститься? Сейчас сказать сложно. Думаю, вполне возможно, что Майдан будет существовать и после 17 декабря. Сейчас протестный потенциал людей достаточен для нескольких недель", - уверен активист.

"Уже организовалась ротация: когда одни люди отдыхают, на их место приходят другие. И наша задача - чтобы этот потенциал был максимально положительно использован для ситуации в стране. Не думаю, что можно однозначно сказать, что 17 декабря станет Рубиконом", - добавил он.

Напомним, в ночь на среду, 11 ноября, Евромайдан отбил штурм "Беркута": больше об этом событии и его последствиях читайте в спецтеме "Главреда".