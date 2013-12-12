Европарламент предложил ускорить введение безвизового режима с Украиной

В Европарламенте рассказали о важности "шагов навстречу Украине" и предложили ускорить введение безвизового режима.
Европарламент высказался за "наискорейшее" подписание Соглашения об ассоциации и введение безвизового режима с Украиной.
Об этом говорится в резолюции, принятой на сессии Европарламента в Страсбурге, передает УНИАН.
В документе, среди прочего, указано, что евродепутаты приняли к сведению "европейские устремления украинцев, которые проявляются во время демонстраций украинского гражданского общества на Евромайдане в Киеве и других городах Украины, и еще раз подчеркивают, что предоставление Украине европейской перспективы имеет большое значение и соответствует интересам обеих сторон".
В резолюции также есть призыв к учреждениям ЕС и государствам-членам взять на себя обязательства "стать широко открытыми для украинского общества".
"В частности, с помощью соглашения о безвизовом режиме, укрепления научно-исследовательского сотрудничества, расширения молодежных обменов и повышения доступности стипендий", - уточнили евродепутаты.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 12 декабря, на заседании Европарламента была принята резолюция по "украинскому вопросу".