Европарламент предложил ускорить введение безвизового режима с Украиной

Европарламент высказался за "наискорейшее" подписание Соглашения об ассоциации и введение безвизового режима с Украиной.

Об этом говорится в резолюции, принятой на сессии Европарламента в Страсбурге, передает УНИАН.

В документе, среди прочего, указано, что евродепутаты приняли к сведению "европейские устремления украинцев, которые проявляются во время демонстраций украинского гражданского общества на Евромайдане в Киеве и других городах Украины, и еще раз подчеркивают, что предоставление Украине европейской перспективы имеет большое значение и соответствует интересам обеих сторон".

В резолюции также есть призыв к учреждениям ЕС и государствам-членам взять на себя обязательства "стать широко открытыми для украинского общества".

"В частности, с помощью соглашения о безвизовом режиме, укрепления научно-исследовательского сотрудничества, расширения молодежных обменов и повышения доступности стипендий", - уточнили евродепутаты.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 12 декабря, на заседании Европарламента была принята резолюция по "украинскому вопросу".

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