Регионал: на Востоке и в Крыму созданы "отряды самообороны", они приедут в Киев

В восточных областях Украины и Крыму созданы "отряды самообороны" для защиты государственного строя и Конституции.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко в эфире телеканала "112 Украина", передает "Украинская правда".

"В Севастополе более 800 человек изъявили желание сформировать отряды самообороны для защиты государственного строя и Конституции. В Крыму в каждом городе такие подразделения созданы. На юго-востоке Украины тоже сформированы", - сказал политик.

Кроме того, депутат добавил, что эти люди не собираются " защищать Кабмин, власть. Они готовы выступить в защиту Конституции".

Колесниченко добавил, что в субботу-воскресенье эти люди приедут в Киев.

Регионал также раскритиковал посредников из Европарламента, которые будут участвовать в выходе Украины из политического кризиса.

"Стыдно и позорно, когда сюда приезжают посредники и ищут компромисс. Мы во всем должны искать свой ​​национальный интерес", - подчеркнул он.

Отдельно Колесниченко заявил, что в Украине наблюдается организация государственного переворота.

"То, что гордятся люди тем, что сделали баррикады... это баррикады не мирных граждан. Это баррикады обанкротившихся политиков, которые втянули Украину в начало эскалации гражданского противостояния", - добавил он.

Колесниченко отметил, что юго-восток и центр Украины никогда не согласятся с госпереворотом и захватом власти.

"То, что на субботу-воскресенье едут люди со всей страны в Киев для поддержки власти, говорит о том, что этот номер не пройдет", - подытожил Колесниченко.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее появилась информация о подготовке масштабного "анти-Майдана" в Киеве, на котором планируется собрать около 200 тысяч человек.

Ранее о своем желании поехать в Киев заявили десятки тысяч людей на Западе Украины.