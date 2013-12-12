ЕС хочет продолжать контакт с Украиной, а не вводить санкции

Европейский Союз не рассматривает вопрос о введении санкций против Украины, а желает углублять контакте с украинской властью.

Об этом заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, передает УНИАН.

"Мы предлагаем продолжать нашу политику, как Эштон сказала вчера это четко: мы должны быть в контакте с Украиной для помощи в поиске политического решения кризиса", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, как сообщал "Главред", 10-11 декабря в Киеве находилась Кэтрин Эштон, задачей которой была помощь в поиске компромисса для выхода из политического кризиса в Украине.