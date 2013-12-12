Активист о штурме Евромайдана: люди были готовы, что милиция пройдет только по их трупам

12 декабря 2013, 19:16

Вьятрович рассказал, что показал штурм Евромайдана.

Ночной штурм Евромайдана

Во время штурма Евромайдана в ночь на 11 декабря участники протеста были настроены очень решительно и показали способность к быстрой мобилизации.

Об этом на чате в "Главреде" рассказал активист Евромайдана, известный историк Владимир Вьятрович, который был на баррикадах в центре Киева в ночь штурма.

"То, что там происходило, показало скорость мобилизации людей: буквально за несколько минут, а затем через несколько часов, со всего Киева маленькими потоками через боковые улицы начали стекаться люди на Майдан. Они были настроены очень решительно. Для меня лично ночь 11 декабря стала одной из самых драматичных в жизни. Потому что я увидел людей, которые были готовы к тому, что на Майдан милиция сможет пройти только по их трупам. Они не хотели нападать на милицию, но, вместе с тем, все были настроены не уступать. Милиция могла только силой, прорвав и растоптав этих людей, прорваться на Майдан. В результате ей это не удалось", - рассказал Вьятрович.

По его мнению, "Беркут" не смог прорваться потому, что "очень многие люди мобилизовались". "Соответственно, для меня один из важных и приятных выводов (из событий на Евромайдане - ред.) - то, что люди способны быстро организоваться, и они настроены очень решительно", - отметил активист.

Также он выразил свое мнение насчет штурма и раскритиковал решение властей направить силовиков против Евромайдана.

"Проводить штурм 11 декабря ночью, когда украинская столица и Майдан были наполнены международными политиками, наблюдателями, представителями высшего истеблишмента Европы и США, с политической точки зрения - полный абсурд. В ночь на 11 декабря я считал, что ничего не будет, потому что присутствие международных наблюдателей и политиков является гарантией того, что Янукович не прибегнет к акциям", - отметил активист.

"Ночь перед этим я провел на Майдане, а с 10-го на 11-е заночевал у своего товарища недалеко от Майдана. Он меня разбудил, показав страшные кадры, как накапливаются со всех сторон милицейские силы. Я побежал на Майдан и через несколько минут был там", - также вспомнил Вьятрович.

"Это должно быть очень серьезным сигналом для Виктора Януковича и его команды. речь идет не о каком-то случайном протесте, а о протесте решительных людей, которые готовы стоять действительно до конца и победы", - добавил он, отвечая на вопрос, какие выводы можно сделать из отбитого штурма Майдана.

Напомним, штурм Евромайдана произошел в ночь на среду и был отбит митингующими. Больше подробностей, фото и видео с места события смотрите в спецтеме "Главреда".

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