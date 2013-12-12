Активист рассказал о буднях Евромайдана

Главным достоинством Евромайдана является поддержка киевлян, а также обилие еды для активистов, а главным недостатком – холод. Об этом рассказал участник протеста по имени Марьян, передает "Сегодня".

Активист рассказал, что приехал в столицу из Львова около двух недель назад с тремя товарищами.

"Три ночи подряд мы грелись вокруг бочки. Это тяжело, конечно. Мороз и так сильный, а ночью становится еще холоднее. А если еще и снег идет, то вообще ужасно", - сообщил он.

Кроме того, он рассказал, что помыться на Майдане не получается, но митингующие придумали способ поддерживать гигиену.

"Обычно спасаемся влажными салфетками или идем в Дом профсоюзов – там можно в раковине обмыться. Спим чаще всего в мэрии или вообще не ложимся, греемся возле бочек, сидим в палатках. В последнее время, после штурма, который был на этой неделе, все время ночью ждешь повторения", - подчеркнул львовянин.

Однако, наряду с недостатками, Марьян назвал и достоинства - поесть можно когда угодно и в неограниченном количестве.

"На Майдане вообще кормят до отвала. Хочешь есть – пожалуйста. Там можно поесть суп, там – плов, там – сало нарезают, волонтеры эти бутерброды и печенье чуть ли не силой тебе дают. Наверное, поэтому нет таких повальных простуд или гриппа – все постоянно что-то едят и пьют горячий чай", - уверен он.

Также он поделился впечатлениями и от ночного штурма 11 декабря.

"В ночь на среду я был на Майдане. Мы с друзьями сидели в палатке и тут услышали какой-то шум, крики. Выбежали и сразу поняли – "Беркут" идет. Честно говоря, было страшно, но только в первый момент. Потом все делаешь на автомате, понимаешь, что нужно бороться – тут не до страха", - рассказал он.

Также львовянина впечатлила мобилизация жителей Киева, когда за несколько часов количество людей на Майдане возросло почти в 10 раз.

"Очень чувствовалась поддержка киевлян. Мы стояли на площади, а люди постоянно подходили со всех сторон целыми толпами. Мы были удивлены – все-таки глубокая ночь была. Очень многие шли с Набережной и сразу же поднимались на Институтскую – там же тогда жесткая оборона была", - припомнил он.

Кроме того, Марьян рассказал, что не испытывает ненависти к "Беркуту"

"Их тоже можно понять. Им дают приказ, и что делать? Не выполнишь – потеряешь работу. А ведь у всех семьи, жены, дети. Нужно всех прокормить", - заявил он.

Напомним, как сообщал "Главред", на Майдане Независимости почти три недели продолжается митинг, который получил название Евромайдана – акции в поддержку Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Главные подробности Евромайдана смотрите в спецтеме "Главреда".