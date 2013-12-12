Оппозиция собирает на Майдане новый протест - День достоинства

Оппозиция назначила на воскресенье, 15 декабря, новую акцию протеста в Киеве - День достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины" со ссылкой на главу политсовета партии Арсения Яценюка.

"Обращаемся ко всем украинцам приехать в воскресенье на 12:00 на наше Народное вече", - сказал политик на брифинге в штабе национального сопротивления Евромайдана в Киеве.

Яценюк отметил, что на 17 декабря запланирован визит Президента Виктора Януковича в Москву, с чем и будет связан протест.

"Основной вопрос повестки дня Народного вече, которое мы называем День достоинства, - не дать возможности Виктору Януковичу подписать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз". - отметил оппозиционер.

"Приглашаем всех приехать на наш воскресный Майдан, на наш День достоинства, чтобы украинцы могли действительно отстоять свои права" , - сказал он.

Напомним, в последние недели в Киеве было проведено несколько Народных вече, в частности, против остановки евроинтеграции Украины и произвола милиции, разогнавшей Евромайдан.

Сейчас в центре столицы продолжаются акции протеста на Евромайдане, который в ночь на 11 декабря штурмовал "Беркут".