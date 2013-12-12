Российскому оппозиционеру Немцову запретили въезд в Украину

Российскому оппозиционеру Борису Немцову запрещен въезд в Украину.

Об этом заявил сам политик в эфире "Громадського ТБ", пишет Gazeta.ua.

По словам Немцова, он прибыл в аэропорт "Борисполь" вечером в четверг, 12 декабря. Там сотрудники СБУ сообщили ему о решении запретить въезд в страну, сославшись на соответствующее решение.

По словам политика, он последний раз был в Украине месяц назад, и никаких проблем по поводу его пребывания здесь не было. Кроме того, добавил Немцов, срок действия запрета ему не сообщили.

Ранее Немцов выступал в поддержку Евромайдана в Украине, а в начале декабря даже был арестован в Москве за акцию в поддержку киевских протестующих.