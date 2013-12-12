Москаль заявил, что СБУ готовит провокации на Евромайдане, спецслужба отрицает

12 декабря 2013, 21:14

Народный депутат Геннадий Москаль заявил, что власть готовит провокации на Евромайдане с привлечением российских специалистов.

Активисты Евромайдана готовятся к обороне

Руководство СБУ готовит провокации на Евромайдане и привлекает к этим спецоперациям специалистов из Федеральной службы безопасности России.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Геннадий Москаль, ссылаясь на информацию из достоверных источников, передает УНИАН.

"Все атаки, которые проводили правоохранительные органы, не увенчались успехом, поэтому по приглашению председателя СБУ Якименко из России прибыл ряд консультантов ФСБ, специализирующихся на разгоне протестных митингов и демонстраций. И разработан сценарий: как нейтрализовать Майдан", - сказал он.

По его информации, в провокациях используют современные спецсредства - газ в аэрозольных баллончиках, "который на Евромайдане, в Доме профсоюзов, Октябрьском дворце и помещении КГГА будут распылять провокаторы, нанятые властями, и правоохранители".

По словам Москаля, "этот газ вызывает общее недомогание, головокружение, и человек, пораженный этим газом, фактически будет лишен "возможности активного сопротивления, будет фактически парализован "перед атакой силовиков".

"Все это медики потом спишут на какие-то эпидемии гриппа", - сказал депутат.

"Я не хочу никого запугивать. Я выступаю для того, чтобы проинформировать, что мы знаем об этих планах, и мы знаем, кто это делает и где эти работники-консультанты находятся", - подчеркнул он.

Также о подготовке провокаций написал донецкий блогер и журналист Денис Казанский в своем Facebook. По его информации, "на будущих выходных готовится масштабное побоище на Евромайдане".

"Власть свозит в столицу очень большое количество народу – несколько десятков тысяч человек с Востока Украины на проплаченный митинг, который будет атакован провокаторами-титушками с молотками и в масках, обмотанных символикой ЕС и оппозиционных партий", - рассказал он, ссылаясь на собственные источники в руководстве страны.

Казанский также предупредил, что "будет провокация и драка, вроде той, что была под Администрацией президента, только намного более масштабная и кровавая".

Отметим, что в СБУ заявили о безответственности и провокативности заявлений Москаля.

"В СБУ расценивают такие заявления Геннадия Москаля как безответственные и провокационные", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее на Евромайдане рассказали, как группы добровольцев защищают митинг от провокаторов.

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СБУ ФСБ Евромайдан Москаль провокации
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