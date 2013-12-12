Украина и ЕС снова занялись Ассоциацией: подписать хотят в следующем году

Украина и Евросоюз договорились о шагах, которые необходимо сделать для подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС. При этом украинская сторона рассчитывает на скорое подписание документа.

Об этом стало известно по итогам визита в Брюссель украинской делегации во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым и его встречи с комиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Так, еврокомиссар заявил, что Киев и Брюссель достигли договоренности о следующих шагах, "которые приведут к подписанию и имплементации Соглашения об ассоциации", пишет "Украинская правда".



"Украина скоро подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, учитывая национальные стратегические интересы", — сказал, в свою очередь, Арбузов.

По данным дипломатического источника агентства РИА Новости в Брюсселе, Соглашение об ассоциации будет подписано на саммите Украина-ЕС, который может состояться весной 2014 года.



"Официальные лица ЕС надеются, что соглашение может быть подписано на ежегодном саммите ЕС-Украина в 2014 году", — сказал источник.

Напомним, в ноябре Украина решила приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации - документ не был подписан на Вильнюсском саммите Восточного партнерства.

Накануне премьер Николай Азаров рассказал, чем конкретно Киев не устроила Ассоциация в экономическом плане.

В то же время, Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой выразил поддержку подписанию Соглашения с Украиной.