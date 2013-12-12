Украина возобновила подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС - Арбузов

Украинское правительство начинает серию консультаций по имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов по результатам встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Штефаном Фюле в Брюсселе.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы Украина не была потеряна для Европы, а европейский путь не был потерян для Украины. Поэтому мы здесь – для преодоления кризиса и для подготовки к подписанию. Сегодня мы возобновляем подготовку к подписанию Соглашения – начинаем серию консультаций по его имплементации", - сказал он.

В связи с этим, Арбузов отметил, что для четкого понимания относительно того, как Украина будет реализовывать Соглашение, может быть подготовлен отдельный документ, своеобразная дорожная карта.

По его словам, принципом данного документа является прозрачность оценок и статистики в контексте подписания.

Кроме того, первый вице-премьер-министр заметил, что, говоря о финансовом сотрудничестве с ЕС, украинское правительство подразумевает не "компенсации", а инвестиции в модернизацию Украины.