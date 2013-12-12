На Евромайдане остаются до 10 тысяч человек: смотрят футбол и общаются

На Евромайдане, несмотря на поздний час, остаются до 10 тысяч человек.

Об этом сообщает УНИАН.

Подавляющее большинство присутствующих – это люди, которые находятся там не первые сутки. К ним присоединилось довольно много киевлян.

До 22 часов продолжался митинг и концерт, а после него на большом экране Дома профсоюзов началась трансляция футбольного матча киевского "Динамо" и "Рапида".

Собравшиеся находятся в приподнятом настроении, сообщают журналисты с площади.

Некоторые люди ужинают, некоторые – стоят в очереди у пунктов, где раздают еду. Другая часть активистов занята укреплением баррикад.

Милиции вблизи Майдана не наблюдается.

Фото: facebook.com/oleksandr.aronets