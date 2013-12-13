Ночь на Майдане прошла спокойно: главные события впереди

Сегодняшняя, 23-я ночь Евромайдана в Киеве прошла спокойно: люди по сложившейся на Майдане традиции каждый час пели Гимн Украины. Под утро Руслана напомнила активистам, что сегодня митингующие соберут Общественный Совет Майдана: "будем утверждать план и порядок действий, делегировать право голоса от всей громады, которая является внепартийной", – сообщила певица через свой аккаунт в Facebook.

А на соседней Европейской площади столичные коммунальщики всю ночь чистили снег: готовили место для проведения анти-Майдана Партии регионов, которая пообещала на выходных собрать здесь 200 тысяч своих сторонников. В работах задействовали более десятка коммунальной техники: самосвалы, автопогрузчики, грейдеры, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

В Киев приехали американские студенты из украинской диаспоры в США и со сцены Майдана на ломаном украинском сказали, что "Чікаго, Вінніпег, Торонто (и т.д.) з вами!". Молодые люди явно в восторге от происходящего, хоть и прибыли на историческую Родину совсем недавно.

И по традиции всю ночь на Майдане шел концерт – одна группа сменяла на сцене другую. Под стенами КГГА дал концерт известный джазовый пианист Владимир Соляник, а на Майдан пришел Фагот ил ТНМК.

Напомним, в эти выходные пройдет Четвертое народное вече Евромайдана – День Достоинства.

Люди готовятся к возможным провокациям и проводят необходимые тренировки. Ведь всю ночь появлялась все новая и новая информация о движении в сторону Киева организованных групп для участия в субботнем анти-Майдане в поддержку власти.

СБУ успокаивает: никаких провокаций против Евромайдана не готовят.