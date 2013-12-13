Россия призвала Европу "меньше выступать на тему Украины"

Россия в очередной раз напомнила Европейскому Союзу о важности невмешательства во внутренние дела Украины.

На этот раз тему затронул заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков на переговорах с вице-премьером — министром иностранных дел Греции Эвангелосом Венизелосом, сообщает РИА Новости.

"Надо меньше сейчас кое-кому из наших партнеров выступать на тему Украины. Нам принципиально важно не раскачивать лодку, а действительно искать пути решения насущных экономических проблем Европы. А такие проблемы на майданах не решаются, а решаются именно за столом серьезных переговоров поиска путей выхода Европы из экономического кризиса, улучшения экономической ситуации в той же Украине ", – заявил замминистра.

Мешков напомнил также, что большая часть государства "Восточного партнерства" являются членами СНГ, есть члены ОДКБ, с ними подписаны сотни многосторонних соглашений в этих форматах.

"И вести себя так, что как будто этого ничего не существует, а выстраивать отношения с нуля с этими государствами, на мой взгляд, было бы неправильно. Принципиально важно как раз учитывать все эти моменты и действовать именно в интересах этих стран, в интересах экономического развития и социального благополучия, к чему Россия готова в своих отношениях с нашими партнерами", — сказал дипломат.

"С нашей стороны еще раз была подчеркнута важность невмешательства во внутренние дела Украины", — подытожил он.

Как ранее писал "Главред", 12 декабря украинское правительство начало серию консультаций по имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Вчерашние переговоры еврокомиссара Штефана Фюле с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым относительно подписания Соглашения об ассоциации Украина–ЕС продолжались более трех часов – втрое больше, чем первоначально планировалось.