Сотня пикетчиков под Апелляционным судом требуют освобождения активистов Майдана

В пятницу, 13 декабря, около сотни активистов Евромайдана двинулись к Апелляционному суду Киева, где состоится процесс над задержанными во время штурма на Банковой 1 декабря.

Апелляционный суд рассмотрит дело трех активистов: Егора Тревира, Романа Беленького и Валерия Гарагуца, сообщает Радио Свобода.

Напомним, что Апелляционный суд Киева уже освободил из-под стражи Сергея Нужненко и Геннадия Черевко. Меру пресечения для них с ареста изменили на личное обязательство.

Также суд своим решением изменил меру пресечения активисту Евромайдана Николаю Лазаревскому с содержания под стражей на домашний арест.

Печерский райсуд оштрафовал и освободил еще двух задержанных - Юрия Болотова и Владислава Загоровка.

Кроме того, Апелляционный суд изменил активисту Олегу Матяшу, задержанному 25 ноября за драку под Кабмином, с содержания в СИЗО на домашний арест.

Фото: censor.net.ua