Из Донецка в Киев на анти-Майдан едут 500 добровольцев

Секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев сообщил, что сегодня, 13 декабря, из Донецка отправится поезд, который доставит сторонников Президента Виктора Януковича и правительства в Киев.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 15:20 из Донецка в Киев отправляется поезд с желающими поддержать курс Президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Только из города Донецк таких на сегодняшний день - 500 человек. Это - студенты, рабочие предприятий, шахтеры, пенсионеры. Среди них и мой младший сын Алексей с друзьями", - написал он.

Ранее "Главред" сообщал, что в Луганске тоже организован сбор добровольцев, чтобы ехать на анти-Майдан в Киев.

Напомним, что регионалы намерены организовать 200-тысячный анти-Майдан в Киеве, на который для массовки свезут солдат Вооруженных сил и "титушек".

Также напомним, что донецкий блогер и журналист Денис Казанский в своем Facebook написал, что "на выходных готовится масштабное побоище на Евромайдане".

"Власть свозит в столицу очень большое количество народу – несколько десятков тысяч человек с Востока Украины на проплаченный митинг, который будет атакован провокаторами-титушками с молотками и в масках, обмотанных символикой ЕС и оппозиционных партий", - рассказал он, ссылаясь на собственные источники в руководстве страны.