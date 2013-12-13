Евромайдан готов стоять до Рождества

Участники Евромайдана в Киеве говорят, что готовы стоять до Рождества.

На Майдане Независимости уже появился традиционный новогодний "дидух", сообщает ТСН.

Нынешнюю ночь на Майдане провели не менее 10 тысяч людей.

Активисты укрепляют баррикады на подступах к Евромайдану, некоторые из них уже превысили 5-метровую высоту. На баррикадах стоят часовые.

После оттепели снег в мешках, из которых построены баррикады, смерзся и превратился в лед.

Как ранее писал "Главред", на соседней с Майданом Независимости Европейской площади столичные коммунальщики всю ночь чистили снег: готовили место для проведения анти-Майдана Партии регионов, которая пообещала на выходных собрать здесь 200 тысяч своих сторонников. В работах задействовали более десятка коммунальной техники: самосвалы, автопогрузчики, грейдеры.

Фото: facebook.com