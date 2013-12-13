Кравчук собирает новый круглый стол: хочет объединить Украину

В пятницу, 13 декабря, в 14.00 в Национальном дворце искусств "Украина" состоится заседание Общенационального круглого стола "Объединим Украину".

Мероприятие проводится по инициативе первого Президента Украины Леонида Кравчука, сообщает Интерфакс-Украина.

Цель мероприятия – обсудить предложения общественности, направленные на достижение политической стабильности в Украине, общественного мира и спокойствия.

В заседании примут участие представители украинской власти, политических партий, профсоюзных организаций, студенческого движения, эксперты, творческая и научная общественность.

Как ранее писал Главред, на предыдущий инициированный Кравчуком круглый стол 11 декабря не пришли ни лидеры оппозиционных сил Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, ни экс-президент Виктор Ющенко.