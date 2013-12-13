Ахметов отреагировал на Евромайдан: надо договариваться

По мнению миллиардера Рината Ахметова, политики и моральные лидеры Украины должны сесть за стол переговоров, чтобы найти решение по сегодняшней ситуации в стране.

Об этом сказано в его заявлении, опубликованном агентством Интерфакс-Украина

"Я – за стол переговоров. Чтобы политики, власть, оппозиция, моральные лидеры страны сели за стол переговоров и приняли то решение, которым мы будем гордиться. Повторюсь, гордиться, а не стыдиться. То решение, от которого выиграет Украина и каждый украинец как в краткосрочной, среднесрочной так и в долгосрочной перспективе", – говорится в заявлении.

По словам Ахметова такая встреча должна стать "столом мира, компромисса и будущего нашей страны".

"И пусть за этим столом политики потеряют свои рейтинги. Но самое главное, чтобы рейтинг Украины пошел вверх", подчеркнул он.

Что же касается Евромайдана в Киеве, то бизнесмен считает, что эта акция продемонстрировала свободу украинского народа и осуждает то, что в эти дни пострадали люди.

"То, что мирные люди вышли на мирные акции говорит о том, что Украина – свободная демократическая страна. И с этой дороги Украина не свернет. И это очень здорово. Но то, что в эти дни пострадали люди, это – недопустимо", – подчеркивает он.

"Я убежден, что сейчас, в сложный момент для нашей страны, очень важно иметь холодные головы и взвешенный подход. Одним словом, должен победить здравый смысл.

Я – за сильную, независимую и целостную Украину. Мы - одна страна, и ее делить не нужно", подытожил Ринат Ахметов.

Как ранее писал "Главред", 7 декабря, в Лондоне сторонники евроинтеграции Украины провели ряд акций возле здания британского парламента, офиса компании СКМ, принадлежащей Ринату Ахметова, а также возле университета, где учится сын самого богатого украинца.

Активисты пикетировали квартиру Ахметова с требованием поддержать народ, а не власть, которая запятнала себя кровью студентов.

Напомним, согласно рейтингу журнала "Корреспондент", Ахметов девятый год подряд возглавляет ТОП-100 самых богатых людей Украины. Его состояние оценивается в 18,3 млрд долларов, в прошлом году было 17,8 млрд.