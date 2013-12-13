Янукович придет на круглый стол Кравчука

В пятницу, 13 декабря, Президент Виктор Янукович примет участие в общенациональном круглом столе "Объединим Украину", организованном первым президентом Украины Леонидом Кравчуком для поиска выхода из сложившейся критической ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, мероприятие намечено на 14.00 и состоится в Национальном дворце искусств "Украина".

Цель мероприятия – обсудить предложения общественности, направленные на достижение политической стабильности в Украине, общественного мира и спокойствия.

В заседании примут участие представители украинской власти, политических партий, профсоюзных организаций, студенческого движения, эксперты, творческая и научная общественность.

Как ранее писал "Главред", на предыдущий инициированный Кравчуком круглый стол 11 декабря не пришли ни лидеры оппозиционных сил Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк, ни экс-президент Виктор Ющенко.

Зато были, кроме Кравчука, экс-президент Леонид Кучма, а также спикер Верховной Рады Владимир Рыбак, вице-премьер Александр Вилкул, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, министр юстиции Елена Лукаш, глава Минздрава Раиса Богатырёва, экс-спикер Владимир Литвин, председатель КГГА Александр Попов.