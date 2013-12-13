Корчинский из подполья одобрил штурм Банковой, опубликовано видео

Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский одобряет погром под Администрацией Президента 1 декабря, но отрицает свою причастность к этой акции

Об этом он заявил в интервью программе "Гроші", сообщает ТСН.

"Очень много уважаемых народных депутатов заявили, что я был организатором митингов на Банковой. Я воспринимаю это как комплимент, хотя и немного незаслуженный. Но прокуратура больше поверит этим чиновникам первого ранга, чем мне. И поэтому я сейчас пытаюсь немножко скрываться", – сообщил Корчинский.

Он заверил, что старается не иметь отношения "ни к чему, происходящему в Украине" и не ходит на Майдан из страха перед провокациями: "Вдруг кто-то что-то скажет и придется бить по печени…"

В то же время, скандальный политик считает, что те молодые люди, которые 1 декабря сидели на бульдозере на Банковой, в будущем станут лидерами Украины.

Напомним, поскольку лидер "Братства" не раз был замечен в различных провокациях во время прошлых протестов, именно его сразу заподозрили в организации нападения на силовиков на Банковой. Сам полевой командир теперь в глухом подполье и после штурма ни с кем не общается.

В то же время он считает, что каждый активист, который принимал участие в штурме Администрации Президента, должен сейчас спрятаться и понимать, что его никто не защитит.

Что же касается событий на Банковой, то

Как ранее писал "Главред", после событий 1 декабря под Администрацией Президента на улице Банковой против Корчинского официально выдвинули подозрение по статье 294 Уголовного Кодекса "организация массовых беспорядков".

11 декабря милиция провела обыск в квартире лидера "Братства".

Видео: ТСН.